На пляжах Анапы с начала недели не выявили ни одного выброса мазута

На пляжах Анапы уже три дня не выявляют новых выбросов мазута, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

"4 июня на побережье Анапы новых выбросов мазута не обнаружили", - говорится в сообщении оперштаба.

2 и 3 июня краевые власти также заявляли об отсутствии повторных выбросов нефтепродуктов.

В конце мая в сеть попали кадры с пляжей Анапы: видно, что туристы не только гуляют по берегу, но и купаются в воде, загрязненной мазутом. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что пляжи города до сих пор не пригодны для отдыха.

18 апреля глава ведомства Анна Попова заявила, что курортный сезон в Анапе в этом году не откроется из-за состояния воды и грунтов после разлива нефтепродуктов в декабре 2024 года.