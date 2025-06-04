04 Июня 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

ФАС России намерена ввести метод эталонов для регулирования тарифов региональных энергетиков

Федеральная антимонопольная служба России собирается ввести метод эталонов для регулирования территориальных сетевых организаций (ТСО). Этот механизм, как полагают в ведомстве, выровняет условия регулирования и заставит менее эффективные компании искать пути оптимизации затрат на эксплуатацию сетей.

Lenta.ru отмечает, что внедрение эталонов должно исключить субъективную оценку региональных регуляторов и определить единые для всех правила расчета экономической обоснованности расходов.

В августе 2018 года ввести эталонный принцип тарифообразования в электросетях предложил Владимир Путин: "В отдельных субъектах сложилась практика продавливания необоснованного роста тарифов. В итоге вырученные средства идут не на развитие региональной энергетики, а, соответственно, в карман конкретным лицам, близким к тем, кто принимает решения подобного рода. Есть предложение изменить эту ситуацию путем внедрения эталонного принципа формирования тарифов". К этому вопросу он обращался еще раз спустя несколько лет.

Суть эталонного подхода заключается в определении оптимального уровня операционных расходов внутри однородной группы организаций, осуществляющих аналогичный регулируемый вид деятельности. У сетевых компаний это в основном расходы на зарплату и ремонт, которые в среднем составляют около 80% всех затрат на обслуживание сетей.

Расчет эталона должен производиться на основе технико-экономических показателей ресурсоснабжающих организаций. Согласно проекту постановления правительства, разработанному ФАС, он будет учитывать региональные особенности, состав и изношенность оборудования (чего раньше вообще не было), распределение сетей по территории обслуживания и другие показатели. Для этого будут применяться специальные корректирующие коэффициенты. Поэтому каждая сетевая компания получит свои эталонные расходы, учитывающие ее специфику обслуживания оборудования.

Предполагается, что благодаря новому подходу тарифное регулирование станет более прозрачным. При этом для населения принципиально ничего не изменится, тарифы не будут расти выше утвержденного правительством уровня. Для бизнеса будут понятные "правила игры", а для самих сетевых организаций появится стимул повышать эффективность и снижать издержки, не имея возможности их искусственного увеличения.

 

Теги: фас, территориальные сетевые организации, энергетики, тариф


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