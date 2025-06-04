Из YouTube ушла треть российских блогеров

Количество активных авторов из России, публикующих видео на YouTube, с марта 2024 года снизилось на треть. Об этом свидетельствуют данные Brand Analytics.

При этом за тот же срок число авторов на "Дзене" выросло на 400% - с 0,3 млн до 1,35 млн авторов, и "Дзен" почти догнал YouTube. Также вырос Rutube - сейчас там более 500 тыс. авторов, рост тоже в пять раз, хотя по объему контента всего в два раза, пишет ТАСС.

Первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин считает, что растет внутренняя конкуренция платформ за новых авторов и разнообразие контента. Лидером станет тот, кто лучше анализирует поисковые запросы и создает наиболее эффективные механизмы стимулирования авторов. Также важны рекомендательные алгоритмы. Но эффективно конкурировать с YouTube будет тот российский видеохостинг, у которого получится хотя бы частично выйти на международный уровень за счет чего-то уникального. Потому что замыкаться на внутреннем рынке нельзя.

Пока в России YouTube остается популярной платформой, нj уже заметно уступил VК. Так, в марте 2025 число ежедневных пользователей "VK Видео" составило 41 млн человек, YouTube - 29 млн. Третьим по популярности оказался Rutube, но с очень большим отставанием - 9 млн.