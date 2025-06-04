Мужчина проник на территорию поместья Трампа во Флориде, чтобы "жениться на внучке президента"

23-летний техасец незаконно проник на территорию поместья Дональда Трампа во Флориде. Его задержали сотрудники секретной службы и полиции Палм-Бич. Энтони Рейесу предъявлено обвинение в незаконном проникновении на частную территорию, передает NBC News.

Речь идет о поместье Мар-о-Лаго, где до переизбрания президентом США Дональд Трамп жил с частью своей многочисленной семьи.

По данным телеканала, Рейес объяснил, что перелез через стену, окружающую поместье, "чтобы распространить Евангелие" среди членов семьи Трампа и чтобы "жениться на Кай" (вероятно, он имел в виду 18-летнюю внучку президента, старшую дочь Дональда Трампа-младшего).

Также сообщается, что Райесу ранее уже предъявляли обвинения в незаконном проникновении на частную территорию. Секретная служба сообщила, что сигнализация сработала сразу же, как мужчина перелез через забор. "Во время инцидента на месте происшествия не было ни одного человека, находящегося под защитой Секретной службы", — добавил представитель службы.

В июле прошлого года поместье Мар-а-Лаго стало федерально охраняемой территорией Секретной службы после того, как в начале того же месяца вооруженный мужчина открыл огонь на предвыборном митинге Трампа, совершив покушение на убийство.