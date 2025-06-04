Ямальский следком проверяет чиновников на халатность из-за затопления Тарко-Сале

Следователи Ямало-Ненецкого автономного округа проводят проверку в связи с затоплением улиц в Тарко-Сале и повреждением гидротехнического сооружения (насыпной дамбы), сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

Улицы дачных поселков в районе Тарко-Сале затопило 3 июня. В настоящее время следователями проводятся осмотры мест происшествий, в уполномоченных органах местного самоуправления изымаются необходимые документы, опрашиваются должностные лица и очевидцы.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за своевременное проведение предпаводковых обследований водных объектов, информирования населения о возникновении паводка.