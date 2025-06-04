Губернатор Вологодчины сообщил о новом кадровом назначении

Иван Иноземцев назначен первым заместителем Губернатора Вологодской области.

Об этом объявил Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в рамках оперативного совещания в региональном Правительстве.

«Иван Борисович прибыл к нам из Москвы, из центрального аппарата ведомства силового блока. Мы возлагаем на Ивана Борисовича функциональные обязанности по обеспечению безопасности региона в комплексном понимании: кадровая проблематика, экономическая безопасность во всех отраслевых направлениях без исключения, политическая, информационная, культурно-гуманитарная и общественная безопасность, безопасность объектов и взаимодействие с ведомствами силового блока. Помимо этого, в круг обязанностей Ивана Борисовича будут входить вопросы взаимодействия с Русской Православной Церковью», - заявил Георгий Филимонов.

За плечами Ивана Иноземцева 25 лет службы в правоохранительных органах. Также он имеет большой опыт взаимодействия с Администрацией Президента Российской Федерации, Правительством России и Русской Православной Церковью.