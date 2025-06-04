Силовики будут искать безбилетников в транспорте Екатеринбурга и штрафовать на месте

В рейдах по поиску безбилетных пассажиров в общественном транспорте Екатеринбурга начнут участвовать силовики. Тех, кто не оплатит проезд, оштрафуют на месте.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, на данный момент в полномочия контролеров входит не так много мер воздействия – попросить безбилетника оплатить поездку или высадить его на ближайшей остановке. Но уже в ближайшем будущем в рейдах станут принимать участие сотрудники силовых структур.

"Это позволит значительно сократить количество "зайцев". У остановочных комплексов будут дежурить мобильные пункты. В случае неоплаты безбилетника высадят из автобуса, прямо на месте составив протокол. А учитывая, что размер штрафа составит 2,5 тысячи рублей, это отобьет охоту не платить за поездку даже у самых злостных нарушителей", - рассказала начальник контрольно-ревизионной службы Галина Бархатова.

По ее словам, сейчас больше всего нарушителей у частных перевозчиков.

"Видимо, не заинтересованы в зарабатывании денег", - констатировала специалист.

Ранее в мэрии Екатеринбурга заявили, что пассажиры сэкономили 120 млн рублей на оплате проезда через СБП.