Евгений Солнцев: Продолжаем поддерживать подшефный Перевальский муниципальный округ в ЛНР

"Продолжаем поддерживать наш подшефный Перевальский муниципальный округ в Луганской Народной Республике", - сообщил накануне в своем телеграмм-канале глава Оренбургской области Евгений Солнцев.

И отметил, что знает все проблемы, которые есть в новых регионах.

Евгений Солнцев встретился в ходе рабочей поездки с главой округа Виталием Михайловым и обсудил дальнейшие планы по сотрудничеству.

Врио губернатора Оренбургской области сообщил, что регион регулярно передает гуманитарную помощь – продукты питания, техника, оборудование для школ, транспорт. Капитально ремонтирует социальные объекты, например, гимназию №1, Школу искусств, стадион «Шахтер», МФЦ. Восстанавливает кровли многоквартирных домов, системы водо- и теплоснабжения, обустраиваем новые детские и спортивные площадки.

В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Перевальске оренбуржцы восстановили «Памятник погибшим в годы войны».

"Пользуясь случаем, вместе с перевальскими коллегами возложил цветы в память о всех наших Героях", - сообщил Евгений Солнцев.

Летом в Оренбуржье ждут ребят из Перевальского муниципального округа на отдых.