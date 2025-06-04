04 Июня 2025
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Общество Оренбургская область
Фото: t.me/solntsev_official

Евгений Солнцев: Продолжаем поддерживать подшефный Перевальский муниципальный округ в ЛНР

"Продолжаем поддерживать наш подшефный Перевальский муниципальный округ в Луганской Народной Республике", - сообщил накануне в своем телеграмм-канале глава Оренбургской области Евгений Солнцев. 

И отметил, что знает все проблемы, которые есть в новых регионах.

Евгений Солнцев встретился в ходе рабочей поездки  с  главой округа Виталием Михайловым и обсудил дальнейшие планы по сотрудничеству. 

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Врио губернатора Оренбургской области сообщил, что регион регулярно передает гуманитарную помощь –  продукты питания, техника, оборудование для школ, транспорт. Капитально ремонтирует социальные объекты, например, гимназию №1, Школу искусств, стадион «Шахтер», МФЦ. Восстанавливает кровли многоквартирных домов, системы водо- и теплоснабжения, обустраиваем новые детские и спортивные площадки. 

В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Перевальске оренбуржцы восстановили «Памятник погибшим в годы войны».

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

"Пользуясь случаем, вместе с перевальскими коллегами возложил цветы в память о всех наших Героях", - сообщил Евгений Солнцев. 

Летом в Оренбуржье ждут ребят из Перевальского муниципального округа на отдых.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

 

Теги: евгений солнцев, лнр, перевальский муниципальный округ


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