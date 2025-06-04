Не уважаешь учителя - родители заплатят штраф

Госсовет Удмуртии направил обращение к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко по вопросу установления ответственности родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей в сфере образования, сообщается на странице парламента республики.

Депутаты отметили и повторили то, о чем говорят все политики и учителя: статус педагога низкий, уважения к учителям со стороны родителей и учеников подчас нет, а иногда учителя вообще бесправны. Хотя в законодательстве закреплено право педагогов на защиту от физического и психического насилия, это право существует в основном на бумаге. В жизни учителю очень трудно защитить свою честь. Но особенно тревожно то, что такое отношение к учителям задают родители. А вот их ответственности в законе об образовании не предусмотрено.

В обращении предлагается ввести штрафы для родителей за нарушение обязанностей по обеспечению получения детьми общего образования, несоблюдение правил внутреннего распорядка школы, явное неуважение или унижение чести и достоинства педагогов.

При этом неясно, что имеется в виду относительно несоблюдения правил внутреннего распорядка школы? Родителей хотят штрафовать за опоздание детей в школу? Или за вызывающее поведение в школе? И не станет ли это ювенальной нормой, направленной против родителей, под предлогом защиты учителей?