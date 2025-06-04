04 Июня 2025
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Экономика Свердловская область
Фото: avito.ru / скрин

Аналитики Авито Услуги определили основные тренды в Свердловской области - цифровая экономика и домашний комфорт

Аналитики Авито Услуг изучили, в каких случаях жители региона обращаются за профессиональной помощью: какие услуги были наиболее востребованными за январь-май 2025 г., а к каким — значительно вырос интерес.

Наиболее быстрорастущей категорией в Свердловской области стали услуги в сферах IT, маркетинга и дизайна: спрос на них за отчетный период вырос на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральском интерес к ним вырос в 3,5 раза. Это может быть связано с меньшим числом специалистов в этих областях за пределами регионального центра, поэтому местные предприниматели привлекают их на фрилансе.

Также жители Свердловской области стали чаще делегировать домашние дела. Например, спрос на генеральную уборку в регионе вырос на 58%, чистку ковров — на 49%, стирку и химчистку — на 35%. Вероятно, освободившееся время свердловчане предпочитают тратить на отдых: интерес к организации праздников и мероприятий за год вырос на 47%.

Традиционно популярны услуги в сфере красоты: самой востребованной стала услуга маникюра и педикюра. На второй строчке — оформление бровей и ресниц, причем спрос в этой категории за год вырос на четверть, такая же динамика прослеживается на услуги эпиляции. Также на 24% чаще жители Свердловской области стали интересоваться занятиями фитнесом и йогой. Больше всего спортом хотят заниматься жители Нижнего Тагила — среди них спрос на категорию вырос в 3,5 раза.

Также жители Свердловской области активно искали специалистов в сфере строительства: чаще всего заказывали кровельные, сварочные, фундаментные и бетонные работы. Самыми быстрорастущими категориями стали изыскательные работы (+65%), благоустройство водоемов (+59%) и кладка (+47%). При ремонте свердловчане чаще всего делегировали специалистам потолочные и плиточное работы, а также укладку напольного покрытия.

Наиболее востребованной услугой в сфере логистики стали городские и международные грузоперевозки. Активно отрасль развивается в Нижнем Тагиле — там спрос на международные перевозки вырос вдвое, услуги грузчиков пользовались спросом на 48% больше. Международные грузоперевозки — одна из самых быстрорастущих ниш, количество предложений здесь выросло в 8 раз. Свердловская область является важным транспортным хабом в логистических цепочках, благодаря такому расположению регион поддерживает интенсивный товарооборот с другими странами и регионами, что особенно важно для его развитой промышленности.

По данным платформы, “Авито Услугами” ежемесячно пользуется 1,2 млн жителей Свердловской области. Растет и количество исполнителей: число активных объявлений в регионе за отчетный период увеличилось на 83%.

(2024)|Фото: avito.ru / скрин

“Рынок услуг составляет значительную часть экономики страны, объем превышает 19 трлн рублей. Каждый четвертый трудоспособный россиянин задействован в этой сфере. Благодаря онлайн-сервисам люди могут найти и заказать любую услугу онлайн, а сам процесс заказа и исполнения становится более прозрачным. Цифровизация позволяет не только быстро находить исполнителей, но и стимулирует рост качества оказания услуг через систему отзывов и рейтингов. Гибкость современного рынка услуг дает возможность каждому человеку стать предпринимателем, предлагая свои навыки и умения широкой аудитории”, — говорит директор направления “Авито Услуги” Александр Куроптев.

Теги: авито услуги, тренды рынка, логистика, ремонт, международные грузоперевозки


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