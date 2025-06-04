04 Июня 2025
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Здравоохранение Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Это стресс, но и большое счастье": Савинова о переносе детской поликлиники в Екатеринбурге

Перенос детской поликлиники в Железнодорожном районе Екатеринбурга с улицы Испанских рабочих на улицу Готвальда пойдет только на пользу местным жителям. Такого мнения придерживается новая глава свердловского минздрава Татьяна Савинова.

Ранее жители района воспротивились переносу, отмечая, что добираться до новой поликлиники молодым мамам будет весьма затруднительно. До Готвальда идут только маленькие автобусы, в которые не помещаются коляски. К тому же неизвестно, что "поставят" на месте прежнего медучреждения и как это отразится на людях, проживающих по соседству.

Савинова отметила, что лично к ней подобных обращений не поступало. На этой неделе она встречалась с главврачом клиники на Готвальда, с которым обсудила дальнейший план работы. По ее словам, перемены всегда пугают людей, однако новое и красивое здание сделает пребывание родителей и детей внутри более комфортным.

"Это всегда стресс – переезд. С одной стороны, это большое счастье, когда вводится новая, красивая, комфортная поликлиника, но всегда есть число недовольных жителей, потому что их место жительства ближе к старой поликлинике. Это не является какой-то особенной историей, это обычная тема. Как я поняла, там порядка пяти человек, которые высказывают свое недовольство. Договорились, что главврач встретится со всеми этими жителями", – рассказала Савинова на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге.

По ее словам, она не была в курсе проблем с транспортом, и пообещала, что переговорит с властями города на эту тему. Она также отметила, что объект на Испанских рабочих останется поликлиникой внутри детской больницы и будет работать как центр профилактических осмотров для учеников школ и воспитанников детских садов. Для чего еще приспособят здание, пока обсуждается.

Теги: Савинова, поликлиника, переезд


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