В Антипаютинской тундре обнаружены тела двух убитых мужчин

В Антипаютинской тундре Ямало-Ненецкого автономного округа обнаружены тела двух мужчин 24 и 26 лет, убитых в феврале 2025 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Подозреваемые - двое мужчин 32 и 34 лет. Они были задержаны еще зимой. Им было предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц. По решению суда, они находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

По версии следствия, подозреваемые убили своих знакомых в балке, установленном в Антипаюте. Тела спрятали в тундре. Обнаружению трупов помешали сугробы. Сейчас, когда снег сошел, тела потерпевших, а также иные следы преступления были обнаружены и зафиксированы.