"Ходят вокруг, облизываются": Минспорт призвал пустить россиян на школьные стадионы

Министерство спорта России выступило за допуск детей и их родителей, а также просто россиян, желающих заниматься спортом, на школьные стадионы и площадки во внеучебное время.

Глава Минспорта Михаил Дегтярев отметил, что при этом возникают вопросы безопасности, финансирования и чистоты, которые надо законодательно или нормативно решить. "Готовы ли за это платить школы? Думаю, что да, ведь мы все для школы люди не посторонние. А сейчас все ходят облизываются вокруг этих площадок", - отметил министр, выступая в Совете Федерации.

Он пообещал проработать этот вопрос с Минпросвещения.