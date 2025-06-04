Минспорт утвердил перечень доступных видов спорта с "недорогой" экипировкой

Министерство спорта России утвердило перечень из "24 доступных видов спорта с невысокой стоимостью экипировки", об этом говорится в презентации главы ведомства Михаила Дегтярева, представленной в Совете Федерации.

В перечень вошли футбол, плавание, волейбол, легкая атлетика, баскетбол, лыжные гонки, шахматы, спортивный туризм, настольный теннис, шашки, бокс, дзюдо, самбо, спортивная борьба, бадминтон, каратэ, художественная гимнастика, гиревой спорт, спортивное ориентирование, спортивная гимнастика, гандбол, скалолазание, акробатический рок-н-ролл, брейкинг.

При этом сенаторы раскритиковали министерство за отсутствие работы с кадрами. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, сейчас в стране 66 тыс. детских тренеров, а два года назад их было более 100 тыс.

"В замечательной Свердловской области у детского тренера средняя зарплата 40 тыс. руб., а средняя зарплата по региону – 80 тыс. руб. Мы их учим, даем профессию, а они, конечно, не идут по профессии работать", - рассказала Матвиенко.