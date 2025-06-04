Свердловский минздрав решит, куда деть объекты, оставшиеся на балансе больниц после оптимизации

В Свердловской области существует необходимость эффективного использования тех объектов, которые остались на балансах у местных медучреждений после проводимой оптимизации, об этом заявила новая глава минздрава Свердловской области Татьяна Савинова.

Сейчас объекты "мертвым грузом" висят на балансе больниц, но в скором времени ситуация может измениться. Что будут делать с объектами - приспосабливать под другие нужды, сносить или перепродавать - пока неизвестно, но над решением проблемы уже работают, заверила министр.

"Я сейчас не готова сказать, что есть конкретные решения. Мы находимся в стадии аудита этого вопроса. Это не быстрая тема, но, конечно, в течение года мы будем уже готовы с главами муниципалитетов обсуждать этот вопрос", - сказала Савинова.

Напомним, ранее Савинова опровергла слухи об объединении городских больниц №№ 2 и 6 в Екатеринбурге, отметив при этом, что "нерентабельных" больниц не существует.