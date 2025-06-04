04 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

Савинова: Тетюхинский центр - не единственно место, где могут построить реабилитационный центр для участников СВО

Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр имени Тетюхина в Нижнем Тагиле не является единственным вариантом для размещения реабилитационного центра для участников спецоперации. Об этом в среду, 4 июня, рассказала новая глава минздрава Свердловской области Татьяна Савинова.
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По её словам, министерство рассматривает несколько площадок, в том числе и Тетюхинский центр, однако об окончательном выборе говорить пока рано.

"Речь действительно идёт не об оригинальном центре. Сегодня в федеральной структуре Социального фонда России есть 12 федеральных учреждений подобного типа. К сожалению, в Свердловской области его нет. Нам выделили довольно большую квоту для лечения и, конечно же, бойцам было бы комфортнее проходить это лечение на территории субъекта. Поэтому сегодня в первую очередь мы начали переговоры с Минтруда России для того, чтобы этот центр на территории Свердловской области был создан. Рассматриваем сейчас несколько площадок. Как будет принято решение, мы обязательно его озвучим", - проверила Савинова.

Напомним, в мае уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетовала на то, что на Среднем Урале до сих пор нет профессионального центра реабилитации для бойцов спецоперации. Позднее проблему признал врио губернатора Денис Паслер. Он пояснил, что прежние региональные власти предложили "объект, который, мягко говоря, стыдно даже предлагать", а потому сейчас Свердловская область активно занимается поиском подходящего места.

Госпиталь Тетюхина находится в Нижнем Тагиле и считается одним из ведущих медцентров страны по эндопротезированию. В прошлом году Свердловская область получила 30% его акций. О том, что именно Тетюхинский центр может стать базой для создания реабилитационного центра для участников СВО, заявлял сам Денис Паслер.

Теги: Тетюхинский центр, Татьяна Савинова


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