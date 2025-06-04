Shot: Неизвестный открыл стрельбу возле ТРЦ в Москве

В Москве возле ТРЦ "Щелковский" мужчина открыл огонь из травматического оружия, пишет Shot.

По данным телеграм-канала, стрелка задержали полицейские, вход в ТЦ огородили. Предварительно, пострадавших нет. Мотивы стрелявшего выясняются.

В марте в Новой Москве случилась стрельба в детском саду. ЧП произошло в учреждении Bilingual Kids Academy на улице Липовый парк. В здание ворвался неизвестный с оружием и выстрелил в человека. СМИ сообщали, что произошел конфликт между супругами. Мужчина выстрелил в нового сожителя бывшей жены из травматического пистолета.