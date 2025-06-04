В 2025 году в Свердловской области отремонтируют 90 больниц и поликлиник

В этом году в Свердловской области отремонтируют 90 больниц и поликлиник в рамках реализации программы "Модернизация первичного звена". Об этом рассказала новая глава регионального минздрава Татьяна Савинова.

По ее словам, ситуация с модернизацией в сфере здравоохранения в регионе с каждым годом становится все лучше. Если за последние четыре года область смогла отремонтировать 138 учреждений, то только в этом году аналогичные работы будут проведены сразу на 90 объектах.

Среди них как крупные детские поликлиники в Нижнем Тагиле и Ревде, взрослые - в Каменске-Уральском и Кировграде, так и больше 50 лечебных амбулаторий и ФАПов. Последних за четыре года было возведено 83, и в этом году их количество увеличится ещё на 48.

Кроме того, в регионе в 2025 году появится семь новых поликлиник. Две детские введут в Екатеринбурге: в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах, четыре построят в Серове, Арамиле, Артёмовском и Березовском. И ещё одна, но уже взрослая, появится в городе Реж.

"Этот год очень важный в плане реализации программ модернизации", - отметила Савинова.