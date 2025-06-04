В Тюменской области двухлетней девочке отрезало часть пальца в детском саду

В Ярково Тюменской области двухлетней девочке отрезало часть пальца в детском саду, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В сентябре 2024 года после прогулки, в тамбуре раздевалки кто-то из детей по неосторожности зажал входной дверью кисть левой руки двухлетней девочки, что привело к травме. В результате произошла частичная травматическая ампутация ногтевой фаланги пальца руки, что причинило здоровью девочки легкий вред.

Прокуратура района в целях защиты прав ребенка обратилась в суд с иском о взыскании с учреждения компенсации морального вреда. Ярковский районный суд взыскал с детского сада 300 тыс. рублей. Установлено, что дошкольное образовательное учреждение не обеспечило безопасные условия пребывания воспитанницы

