Свердловских медиков могут переодеть. Цвет формы будет зависеть от статуса персонала

Свердловский министр здравоохранения Татьяна Савинова сообщила, что форму медиков могут привести к единому образцу. Цвет костюма будет зависеть от статуса медицинского работника. Закупать форму должны медучреждения.

Самостоятельная покупка медиками рабочей формы в Свердловской области это абсолютно неправильно, отметила Савинова. По её словам, этот вопрос уже решается и, в скором времени закупать рабочую одежду будут главврачи больниц.

Она также подтвердила слухи о том, по форма может отличаться по цветам, в зависимости от статуса медика: врачей могут переодеть в голубые костюмы, средний медперсонал в красные, санитаров и прочий младший персонал - в серые. Однако этот вопрос ещё предстоит обсудить.

"Это не мое желание, это требование. Абсолютная нервная история, когда врачи сами покупают себе одежду, мы все это понимаем. Какого цвета и так далее, мы точно это будем обсуждать. Но то, что мы придём к корпоративной одежде, которую будут приобретать работодатели - главврачи, это абсолютно точно", - пояснила глава минздрава.

Она также добавила, что поставщиков будут определять руководители больниц, исходя из результатов аукционов.