В Ростовской области фиксируют сбои в работе мобильного интернета

Жители Ростова-на-Дону массово жалуются на отсутствие мобильной связи, пишет Mash.

По их словам, они не могут заказать такси, доставку еды, интернет работает только с WiFi.

По данным портала Сбой.РФ, в Ростовской области 36% пользователей сообщили о проблемах у оператора "Билайн", 35% — у МТС, 32% — у Tele2 и 24% — у "Мегафон".

Официальной информации от властей о причинах проблем со связью не поступало.

Стоит отметить, проблемы с интернетом также отмечены и в других крупных городах, в том числе в Москве и Петербурге.

2 июня в Саратовской области были введены ограничения на использование мобильного интернета. Власти сообщили, что это необходимо "для обеспечения безопасности".