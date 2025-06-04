ИИ-медицина освободит врачей от рутины, - Савинова

Новый министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова считает, что с развитием искусственного интеллекта появятся гибридные форматы поликлиник.

"Мы все равно будем жить с искусственным интеллектом. В перспективе, я думаю, у нас будет гибрид онлайн-офлайн поликлиник, онлайн консультаций и это нормально", - отметила министр на первой пресс-конференции в этом статусе.

Она отметила, что ИИ в сфере здравоохранения может применяться в лабораторных исследованиях, помогать в рентгенологии. Врачи лучевой и амбулаторной диагностики высвободятся и у них будет больше времени для более серьезных задач и сложных пациентов.

"ИИ не замещает естественный интеллект, но повышает качество оказания помощи. ИИ может подсказать врачу на фоне большой базы знаний. Он освободит врачей от рутины, например, врач сможет надиктовывать выписки и рецепты.