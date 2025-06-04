04 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

Центры тестирования мигрантов ждут дополнительные проверки

Минобрнауки России проведет дополнительные проверки в связи с нарушениями в организации экзаменов для мигрантов на знание русского языка, передает РИА Новости со ссылкой на замминистра Константина Могилевского.

Нарушения в работе организаторов экзаменов в конце мая сообщал Следственный комитет. Уголовные дела были возбуждены в Москве (центр тестирования в РУДН), в Екатеринбурге, в Тульской и Самарской областях, Пермском крае.

На днях Министерство науки и высшего образования сообщило, что около 30% взрослых иностранцев не могут сдать экзамен по русскому языку с первого раза, при этом уровень несдачи вырос с 3% до 30% после того, как из процесса были исключены частные компании. Сложности начались после вступления в силу закона, который с 10 декабря 2023 года запретил передавать права на проведение экзамена сторонним организациям.

Примечательно, что ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев отчитался, что после прошлогодней проверки центров тестирования система была приведена в рабочее состояние и зачищена от коррупционеров.

"Было 13 уполномоченных организаций [в стране] по тестированию мигрантов. Они часто раздавали еще свои полномочия другим организациям. В итоге в 2024 году 9 тыс. сертификатов были обнулены МВД. Сейчас уполномоченных организаций больше, но они не могут раздавать право тестирования – 203 фактических места проведения тестирования. Это только госструктуры. Число нарушений, выявленных МВД, сократилось в три раза (аннулированные сертификаты)", - сообщил Музаев в конце мая на Петербургском юридическом форуме.

Теги: тестирование, мигранты, русский язык


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