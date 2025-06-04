"Здоровые мужики сидят в будках": сенатор недоволен переизбытком охранников

В стране не хватает миллионов квалифицированных кадров, а здоровые мужчины сидят и охраняют разные стоянки и магазины. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Он отмечает, что сегодня некому работать у станка - люди идут в охранники. В советское время тоже были охранники и сторожа, но в основном это делали пенсионеры. Молодых к этому не допускали, это было немыслимо. Сейчас же все иначе, и это проблема для экономики и для будущего страны.

"Сегодня иная картина. Сидит здоровый мужик на охране, который не помещается в будку", - сказал сенатор.

Он говорит, что формально заняты почти все, но очень много людей, занятых непроизводительным трудом. Не нужно столько охранников, платить нужно за производительный труд, полезный и нужный стране.

Сейчас только на портале "Работа в России" открытыми остаются 1,5 миллиона вакансий, из которых почти полмиллиона - по рабочим профессиям, сказала недавно вице-премьер Татьяна Голикова. В реальности все может быть еще хуже, и ситуация точно продолжит ухудшаться в ближайшие годы из-за убыли населения. Положение вынуждает власти переходить к долгосрочному прогнозированию кадровых потребностей, исходя из потребностей конкретных отраслей экономики, хотя официально слово "планирование" пытаются избегать.

Демограф Юрий Крупнов много лет говорит о том, что в стране два миллиона охранников, которые не заняты никаким производительным трудом. Структура занятости деградировала. Кадров не хватает не от нехватки людей, а больше от нехватки перспективных сфер занятости, так как нет стратегической занятости. Это бьет и по демографии.

К слову, в 2024 году сообщалось, что Россия вышла в страны-лидеры по числу охранников на душу населения: 525 человек на 100 тысяч. То есть охранников почти миллион человек. Частных охранных предприятий в России зарегистрировано более 17 тысяч. Но на их деятельность есть спрос, потому что по закону охраняться должны все здания, в которых одновременно может находиться 50 и более человек, а это все школы, садики, торговые центры и т.д., которых очень много.

В прошлом году министр экономического развития Максим Решетников признал, что огромное число охранников снижает общую производительность труда в стране. Фактически армия сторожей ничего не делает и получает за это немалые деньги. Минтруд планирует ввести бесплатную переподготовку по 360 наиболее востребованным специальностям, чтобы привлечь в рабочие профессии больше людей.