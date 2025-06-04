В Перми суд взыскал компенсацию в пользу второклассника, которого оттаскали за уши в раздевалке

В Перми с родительницы, которая оттаскала за уши второклассника, взыскали компенсацию морального вреда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого суда.

Инцидент произошел еще в октябре прошлого года. Одна из родительниц во время конфликта учеников в гардеробе школы схватила ребенка за ухо, и, удерживая таким образом, вывела за собой из раздевалки. Ребенок испытал физическую боль. Также медики диагностировали у него постстрессовый неврозоподобный синдром. Мать обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда, возмещении расходов на приобретение медикаментов и услуги представителя.

Пермячка признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5000 руб.

Индустриальный районный суд Перми удовлетворил исковые требования и взыскал с ответчика 61 994 руб., из них: 30 000 руб. – компенсация морального вреда, 1994 руб. – затраты на приобретение лекарств, 30 000 руб. – услуги представителя.