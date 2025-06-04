04 Июня 2025
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Экономика Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Стартовала бизнес-миссия вологодских производителей в Минск

Представители вологодских компаний отправились с бизнес-миссией в Минск, чтобы расширить деловые связи и заключить новые экспортные контракты. 

«Вологодская делегация посетила крупную инвестиционную площадку – индустриальный парк «Великий камень» и провела переговоры с руководством Белорусской торгово-промышленной палаты и универсальной товарной биржи, а также с местными предприятиями АПК и торговли. Это значимый шаг на пути укрепления наших долгосрочных и взаимовыгодных отношений с Республикой Беларусь. Берем на вооружение лучшие практики, осваиваем новые рынки сбыта и развиваем возможности регионального экспорта», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. 

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Участниками бизнес-миссии стали производитель станков для обрезки копыт коровам «Копытремсервис», предприятие по производству автоцистерн «Вологодские машины» и компания по производству оборудования для ферм, коровников и животноводческих комплексов «Светстрой». Поддержку в организации рабочего визита оказал региональный Центр «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». 

«Республика Беларусь – один из главных стратегических партнеров Вологодской области. Только за прошлый год объём взаимной торговли составил 700 миллионов долларов США. Благодаря сотрудничеству вологодские компании используют современное и высокотехнологичное оборудование белорусского производства, активно идет техническое переоснащение животноводческих комплексов. На Вологодчину из Республики Беларусь импортируют спецтехнику МТЗ и «Амкодор», а на Череповецком литейно-механическом заводе в партнерстве с МТЗ работает цех сборки локализованного «Союзного трактора», – напомнил Георгий Филимонов. 

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

В этом году запланировано провести еще одно крупное выездное мероприятие – «Дни Вологодской области в Республике Беларусь». 

Теги: георгий филимонов, бизнес-миссия, дни вологодской области, беларусь


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