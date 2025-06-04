Стартовала бизнес-миссия вологодских производителей в Минск

Представители вологодских компаний отправились с бизнес-миссией в Минск, чтобы расширить деловые связи и заключить новые экспортные контракты.

«Вологодская делегация посетила крупную инвестиционную площадку – индустриальный парк «Великий камень» и провела переговоры с руководством Белорусской торгово-промышленной палаты и универсальной товарной биржи, а также с местными предприятиями АПК и торговли. Это значимый шаг на пути укрепления наших долгосрочных и взаимовыгодных отношений с Республикой Беларусь. Берем на вооружение лучшие практики, осваиваем новые рынки сбыта и развиваем возможности регионального экспорта», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Участниками бизнес-миссии стали производитель станков для обрезки копыт коровам «Копытремсервис», предприятие по производству автоцистерн «Вологодские машины» и компания по производству оборудования для ферм, коровников и животноводческих комплексов «Светстрой». Поддержку в организации рабочего визита оказал региональный Центр «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

«Республика Беларусь – один из главных стратегических партнеров Вологодской области. Только за прошлый год объём взаимной торговли составил 700 миллионов долларов США. Благодаря сотрудничеству вологодские компании используют современное и высокотехнологичное оборудование белорусского производства, активно идет техническое переоснащение животноводческих комплексов. На Вологодчину из Республики Беларусь импортируют спецтехнику МТЗ и «Амкодор», а на Череповецком литейно-механическом заводе в партнерстве с МТЗ работает цех сборки локализованного «Союзного трактора», – напомнил Георгий Филимонов.

В этом году запланировано провести еще одно крупное выездное мероприятие – «Дни Вологодской области в Республике Беларусь».