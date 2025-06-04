Модернизированный участок федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области открыт

Накануне в режиме видео-конференции прошла церемония открытия очередного участка реконструированной федеральной трассы М-5 «Урал» на территории Челябинской области в Ашинском районе.

Это событие – часть реализации масштабной программы модернизации трассы, проводимой по поручению Президента России. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, министр транспорта РФ Роман Старовойт, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, специалисты - дорожники.

Трасса М5 «Урал» – это ключевая транспортная артерия в составе опорной сети дорог, соединяющей Челябинск, Уфу, Самару, Пензу и Москву и Казахстан. В марте был утвержден шестилетний план расширения автотрассы, который предусматривает обеспечение 2030-му году создание возможности движения по четырём полосам на всём протяжении – от границы Башкортостана до Челябинска.

«Участок, который открываем сегодня - это первый этап большого проекта по обходу города Сим. Уже в следующем году будет открыт сам обход города с мостом через реку Сим и красивой эстакадой, высота опор которых достигает 46 м. Всего к 30-му году, по поручению Президента, будет открыто более 50 обходов на федеральных и региональных дорогах. Каждый открытый участок – это очередной важный шаг в повышении качества жизни наших граждан», - подчеркнул Марат Хуснуллин и поблагодарил всех представителей дорожной отрасли, принимавших участие в модернизации трассы.

Участок в Ашинском муниципальном округе, который теперь открыт для движения, составляет 14 км. Его реконструкция включала большой объем работ. В том числе, земляных, необходимых для сглаживания перепадов высот гористого рельефа. Здесь было взорвано около 600 кубометров горных пород. Задействованы были сотни специалистов и более 80 единиц дорожной техники.

«В следующем году завершаем строительство нового направления обхода города Сим. Эта дорога позволит разгрузить отрезок трассы Уфа-Челябинск, улично-дорожную сеть населённых пунктов», - добавил Роман Старовойт.

На данный момент нагрузка на обновленном участке трассы составляет порядка 30 тысяч автомобилей в сутки. Предусмотрены барьерные ограждения для обеспечения безопасности, а покрытие дороги состоит из трех слоев асфальтобетона.

«Главное событие сегодня – открытие нового участка М5 «Урал». Четырёхполосная дорога обеспечит безопасность, всё сделано по современным стандартам и требованиям. Следующий этап - обход Сима - это новая стройка, одна из самых больших эстакад, которая сегодня строится в стране. Эта дорога даст импульс развитию экономического, туристического потенциала региона», - подчеркнул в ходе церемонии открытия Алексей Текслер.

Глава Южного Урала поблагодарил Президента и Правительство страны за поддержку масштабного инфраструктурного проекта.

И добавил, что как раз в это время в Челябинске проходит большой смотр отечественной дорожной техники.

«Мы проводим Парад техники, которая выйдет на наши улицы, будет строить, ремонтировать, содержать нашу улично-дорожную сеть. Это отечественная техника, мощная. Значительная её часть сделана у нас, в Челябинской области. Мы ежегодно увеличиваем объём дорожных работ, и хорошая техника нам в этом очень помогает», - отметил Алексей Текслер.

По завершении церемонии открытия модернизированного участка автотрассы М5 губернатор лично осмотрел выставку Парада дорожной техники, на которой представлены новейшие образцы техники, производимые южноуральскими предприятиями. Это бульдозеры, погрузчики, грейдеры, автогрейдеры, комбинированные дорожные машины, минные тралы и иные.

Особое внимание специалистов привлекли такие новинки, как бульдозер D12 от «ДСТ-Урал» с гидростатической трансмиссией и новый фронтальный погрузчик П430 с революционной гидростатической трансмиссией, современная противопожарная техника от компании «Приоритет».

«За такой прекрасно организованный Парад хотелось бы поблагодарить губернатора и инициаторов. Радует, что в регионе большое количество заводов-производителей, которые сегодня откликнулись и приняли участие в событии» - поделился впечатлениями директор завода «Спецагрегат», депутат Заксобрания Челябинской области Евгений Субачев.