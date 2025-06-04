Московский городской выпускной пройдет в ночь с 27 на 27 июня

Московский городской выпускной состоится в ночь с 27 на 28 июня, впервые он пройдет на территории ВДНХ. Ожидается, что праздник посетят более 45 тыс. человек – выпускников, родителей и учителей, сообщила вице-мэр столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

На ВДНХ для выпускников готовят развлекательную программу (выступят 55 артистов, в том числе Shaman, группы Dabro, The Hatters и Gayazov$ Brother$), можно будет посетить экскурсии в павильонах выставки и т.д. темой городского выпускного будет "Код поколения".

На одной из сцен будет караоке с хитами, знакомыми каждому. Вместе с выпускниками артисты споют каверы на популярные песни. Ребята, которые увлекаются музыкой, смогут создать авторские мини-треки на основе джингла "Московский выпускной". Всю ночь диджей на площадке будет сводить треки нон-стоп и рассказывать о том, как это делать.

Выпускники также смогут посетить иммерсивное шоу. Они станут частью интерактивного путешествия, где будут разгадывать загадки, связанные с собственным уникальным опытом и современной культурой. По пути ребята встретятся с разными персонажами, которые покажут, чем их поколение отличается от других.

Развлекательные мероприятия закончатся в 04:00. Их сменят дискотеки на главной и танцевальной сценах, которые завершатся в 06:00.