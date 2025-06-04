В учебных центрах ВСУ жалуются на качество мобилизованных

В учебных центрах ВСУ жалуются на физическую подготовку мобилизованных, заявила депутат Рады Соломия Бобровская.

Она сказала, что никогда еще не было такого количества жалоб. Но это неудивительно, потому что "людей ловят, отбирают и направляют, и что потом из этого выходит в боевых бригадах". Там остро не хватает людей.

Недавно другой депутат Рады Георгий Мазурашу заявил, что только 5-6% мобилизуемых в настоящее время можно подготовить воевать и "не могут люди, которые не способны воевать, выполнять задачи, стоящие перед ВСУ".

На Украине давно говорят о качестве мобилизуемых как о проблеме. В апреле в украинских каналах разлетелось видео рассказа украинского офицера, который рассказал о слабой мотивации и слабом здоровье мобилизованных. По его словам, из 50 присылаемых людей один сразу дезертирует, а половина - больные со справками. Он недоумевает, зачем отлавливают и присылают всех этих людей.

Украинские телеграм-каналы ожидают в ближайшие месяцы нового витка ужесточения мобилизации, которое неизбежно под тем или иным предлогом. С 5 июня отменяется статус "ограниченно годный", а все такие люди, не прошедшие повторную медкомиссию, могут быть признаны годными для фронта и уклонистами. Депутат Рады Федор Вениславский ранее сказал, что 99% "ограниченно годных" на повторной медкомиссии признают полностью годными. Так что их судьба предопределена - они должны воевать в армии Зеленского.