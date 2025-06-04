Стало известно, почему Си Цзиньпин не хочет встречаться с Трампом

Си Цзиньпин опасается последствий не только личной встречи с президентом США Дональдом Трампом, но и даже телефонного разговора с американским лидером, пишет Politico со ссылкой на неназванные источники.

Сам же Трамп считает, что прямой разговор – кратчайший путь к налаживанию отношений, он страстно желает заключить с китайским лидером сделку.

В Пекине объясняют свою осторожность непредсказуемостью поведения Трампа во время "встреч в верхах", которую тот уже продемонстрировал во время разговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским или лидером ЮАР Сирилом Рамафосой.

"Это [поведение Трампа] создает репутационные риски для Си Цзиньпина", — считает заместитель директора по Китаю и Тайваню в Совете национальной безопасности Раш Доши. Он полагает, что аппарат китайского лидера не станет подвергать Си Цзиньпина риску неловких и непредсказуемых встреч.