Шойгу по поручению Путина прилетел в КНДР

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу по поручению президента России Владимира Путина прибыл в Пхеньян, где должна состояться его встреча с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Во время переговоров ожидается "обсуждение реализации некоторых пунктов Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР, а также увековечивание памяти корейский бойцов, помогавших в освобождении Курской области", сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата Совбеза.

До этого Шойгу прилетал в Пхеньян 21 марта. Тогда он также был принят Ким Чен Ыном. Шойгу сообщал, что передал лидеру КНДР послание президента РФ Владимира Путина.

Ранее стало известно, что в Москве готовятся к визиту лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. Также ведется диалог о визите министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Пхеньян "для продолжения стратегического диалога с нашими корейскими друзьями", сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.