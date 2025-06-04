В море у берегов Сахалина загорелось рыболовецкое судно

В Японском море, недалеко от берегов Сахалина, загорелось рыболовецкое судно "Айсберг". 17 членов экипажа были эвакуированы, никто не пострадал, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

"Проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта)", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, пожар начался в машинном отделении судна. Известно, что корабль после эвакуации экипажа оставили горящим, его состояние сейчас неизвестно.