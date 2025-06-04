СК возбудил еще одно дело о мошенничестве с жилищным сертификатом в Мытищах

В отношении подозреваемой в мошенничестве при получении жилищного сертификата в Мытищах возбудили еще одно уголовное дело, сообщает СК России.

Напомним, 2 мая стало известно, что жительница Мытищ Тахмина Самадова подала иск с требованием признать незаконным решение суда об аннулировании ее сертификата на 24 миллиона рублей.

Следствие расценивает данные действия женщины как новую попытку получить государственные средства мошенническим путем, заявили в СК. Возбуждено еще одно уголовное дело (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Кроме того, следователи представили копии материалов дела, которые доказывают незаконность получения фигуранткой жилищного сертификата.

Напомним, в январе в Мытищах многодетная семья из Таджикистана получила субсидию на квартиру в размере более 24 млн рублей, что вызвало большой резонанс в Сети. Глава Мытищ Юлия Купецкая сообщила, что Тахмина Самадова и ее супруг Рамазон Рахимов являются гражданами России, проживают в однокомнатной квартире с семью детьми, поэтому могут рассчитывать на улучшение жилищных условий.

Но через 10 дней от пресс-службы СК Подмосковья поступила информация о задержании многодетной уроженки Таджикистана. Исходя из материалов следствия, можно сделать вывод, что речь, вероятно, идет именно о Тахмине Самадовой. Следователи сообщили, что женщина намеренно занизила доходы своего мужа, а также предоставила выписку из домовой книги, где были указаны 13 человек, в том числе ее живущие в Таджикистане родственники: брат с двумя детьми.

В СК сообщали, что в рамках расследования проведены обыски, допросы, изъяты документы и дорогостоящие мобильные телефоны, примерная стоимость которых составляет 140 и 120 тыс. рублей соответственно, что явно опровергает малоимущий статус и нуждаемость семьи.

В мае было возбуждено уголовное дело против бывшего заместителя главы администрации Мытищ, ответственного за выдачу жилищного сертификата мигрантам.