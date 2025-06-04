Лукашенко в Китае встретился с Си Цзиньпином

В Китае состоялась встреча лидеров Белоруссии и Поднебесной. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин собрались в резиденции Чжуннаньхай.

"Буквально рядышком – мой кабинет. Впервые здесь я Вас принимаю", - отметил при встрече Си Цзиньпин.

Александр Лукашенко во время переговоров заявил, что взоры многих государств, в том числе и Белоруссии, обращены в Пекин.

"Вы очень правильно отметили основную особенность нынешнего времени – беспрецедентное давление со стороны Запада на нас, прежде всего – на Китайскую Народную Республику. И сегодня взоры многих государств, как и Белоруссии, обращены к вам – в Пекин", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.