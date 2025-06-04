04 Июня 2025
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Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева / t.me/volunteersekb

"Мой папа — Герой!" В Ирбите волонтеры Алексея Вихарева вручили подарки 94 детям участников СВО

В Ирбите прошла церемония в рамках патриотического проекта Ольги Пакулиной "Мой папа — Герой!", в ходе которой активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева вручили подарки детям, чьи отцы служат или погибли в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба Волонтерского центра депутата.

Патриотический проект Ольги Пакулиной "Мой папа — Герой!" в Ирбите(2025)|Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева / t.me/volunteersekb

"Такие акции очень объединяют семьи, чьи отцы сейчас не дома. Это поддержка, вера в то, что все будет хорошо и настоящая дружба!" - говорится в сообщении.

Патриотический проект Ольги Пакулиной "Мой папа — Герой!" в Ирбите(2025)|Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева / t.me/volunteersekb

Патриотический проект Ольги Пакулиной "Мой папа — Герой!" в Ирбите(2025)|Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева / t.me/volunteersekb

Памятный знак "Мой папа — Герой!" является формой поощрения и поддержки детей. Организаторы показывают, что окружающие признают заслуги, отвагу и выполнение воинского долга их родителей. В качестве подарка было решено выбрать сертификаты в магазин канцелярии и детских принадлежностей, которые получили 94 маленьких жителя Ирбита.

Патриотический проект Ольги Пакулиной "Мой папа — Герой!" в Ирбите(2025)|Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева / t.me/volunteersekb

Патриотический проект Ольги Пакулиной "Мой папа — Герой!" в Ирбите(2025)|Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева / t.me/volunteersekb

Теги: Ирбит, Волонтерский центр, Алексей Вихарев, СВО, проект Мой папа - Герой


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