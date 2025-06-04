До 40% студентов бросают вузы до получения диплома

В России от 15% до 40% студентов не завершают обучение в вузах.

Как сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев, большинство из них покидают учебные заведения из-за неспособности учиться. "Мы вместе работаем над тем, чтобы качество математического, естественно-научного образования и гуманитарного, конечно, оно выросло, чтобы поступали наиболее подготовленные, знающие абитуриенты, но еще очень важна мотивация",— указал он.

Отмечается, что в новой системе образования необходимо увеличить практическую подготовку, что позволит максимально адаптировать студентов под будущую профессию, так как они смогут во время обучения получать дополнительные квалификации. Афанасьев указал, что ценность каждого выпускника повышается, так как существует огромный дефицита кадров на рынке труда, сообщает "Коммерсант".

Так как государство не может решить проблему нехватки учителей в школах, оно должно разрешить преподавать в школах студентам педвузов, зарплатные ожидания которых невысоки. Законопроект об этом в Госдуму ранее внесли три депутата нижней палаты парламента.