В ФАС допустили новые меры для контроля цен на услуги аэропортов

В Федеральной антимонопольной службе России заявили, что рассматривается возможность создания экспертного совета для обсуждения вопросов в сфере воздушного транспорта и предложений по разработке нормативных актов.

Это произойдет, "если такая необходимость будет обоснована и востребована участниками рынка". Речь идет о проработке дополнительных мер контроля за тарифами на услуги аэропортов.

На прошлой неделе в кабмине РФ утвердили правила недискриминационного доступа на услуги воздушных гаваней. В отрасли раскритиковали документ, так как аэропорты просили закрепить в нем перечень конкретных услуг и оснований для отказа перевозчикам в их получении. Авиакомпании, и в частности "Аэрофлот", предлагали повысить прозрачность ценообразования и ввести в аэропортах больше операторов.

В ФАС указали, что получили предложения операторов и авиакомпаний по корректировке документа. Отмечается, что предложения, не соотносящиеся с действующим законодательством в сфере воздушного транспорта и не относящиеся к предмету проекта данного постановления, не были учтены, сообщает "Коммерсант".

Ранее Федеральная антимонопольная служба России поддержала предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова об обеспечении пассажиров аэропортов доступом к бесплатной питьевой воде.