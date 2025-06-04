Ректоры ведущих вузов поддержали введение ограничений по числу платников

Принятый закон о правительственном контроле за количеством платных мест в вузах с 1 сентября 2025 года приведет к закрытию университетов с низким качеством образования.

Об этом сообщили ректоры Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Алексей Комиссаров, Финансового университета при правительстве Станислав Прокофьев, Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин и Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Владимир Шевченко.

Прокофьев указал, что контроль за количеством студентов-платников особенно сильно затронет университеты социально-гуманитарной направленности. По его мнению, ограничения позволят очистить рынок образования от тех университетов, которые превратились в "фабрики по выдаче дипломов". Шевченко указал, что нововведения никак не снизят спрос на "многомиллиардный" рынок частных образовательных курсов по изучению "астрологии, хиромантии и узелкового письма".

При этом МГТУ им. Баумана, который готовит преимущественно инженерные кадры, вряд ли получит от правительства какие-либо лимиты на платный прием, считает Гордин. Сами же ограничения приведут к высвобождению "некого трудового ресурса для экономики" России, отметил он. Госрегулирование вряд ли скажется и на приеме в МИФИ, добавил Шевченко, сообщают "Ведомости".