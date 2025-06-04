Мурашко заявил о притоке кадров в систему здравоохранения

В России прекратился отток специалистов в сфере здравоохранения.

Как заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, их вливание в отрасль уже идет. В стране ежегодно наблюдается приток специалистов в государственную систему здравоохранения. По данным Рособрнадзора, на долю выпускников медицинских специальностей в прошлом пришлось около 50 тыс. человек - 7,5% от общего количества студентов, окончивших обучение. Показатель говорит о несоответствии потребностям рынка труда.

В марте статс-секретарь – замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов говорил, что до 2030 году в сферу здравоохранения необходимо привлечь 496 тыс. медицинских работников. По его словам, ежегодно в сферу здравоохранения должны приходить 100 тыс. медиков. На второй год выпуска занятость молодых специалистов составляет 70%, из них по специальности устраиваются 75%, отметил он, сообщают "Ведомости".

Ранее Минздрав утвердил порядок возложения отдельных функций врача на фельдшера и акушерку при оказании первичной медико-санитарной и скорой помощи (во втором случае - только фельдшерам). То есть в случае отсутствия врача его обязанности может выполнять средний медицинский персонал.