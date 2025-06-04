Депутаты предложили изменить правила пересдачи для нарушителей на ЕГЭ

Школьникам, которых удалили с экзамена за нарушение правил, необходимо разрешить пересдачу ЕГЭ в том же году.

Об этом сообщил депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР). По его словам, выгоняя ученика за нарушение правил ЕГЭ у него забирают возможность продолжить свое образование. "Потому что по существующим правилам, пересдать экзамен он может только через год. А как сложится его жизнь за этот год неизвестно", - указал парламентарий.

Он считает, что у нарушителей должна быть возможность пересдать экзамен в текущем году, пока знания еще свежи. Кошелев отметил, что согласно установленным правилам с экзамена удаляют всех, у кого заметили телефон, электронные часы, фитнес-браслет, беспроводной наушник. Депутат подчеркнул, что это не совсем справедливо, учитывая, что период сдачи экзаменов очень стрессовый для ребенка. По его словам, выпускник может случайно принести с собой на экзамен не только часы, "но и кошку", сообщает РИА "Новости".

Ранее Рособрнадзор сообщил, что с ЕГЭ за два дня удалили более 200 школьников.