04 Июня 2025
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Мультимодальные грузоперевозки становятся трендом развития транспортной отрасли

Спрос на грузоперевозки между Екатеринбургом и Китаем в мае вырос на 10%, сообщает пресс-служба “Авито Услуг”. Также значительно вырос спрос на услуги международных грузоперевозок между Свердловской областью и Грузией: в мае 2025 года он увеличился на 50% по сравнению с маем прошлого года, свидетельствует статистика сервиса.

Свердловская область представляет собой важнейший транспортный хаб России, через который проходят ключевые маршруты как внутри страны, так и международные направления, говорит руководитель категории “Транспортные услуги” Евгения Лазарева. Благодаря такому расположению регион поддерживает интенсивный товарооборот с другими странами и регионами, что особенно важно для его развитой промышленности.

Ростсельмаш, склад(2018)|Фото: Накануне.RU

Одним из ключевых трендов развития транспортной инфраструктуры становятся мультимодальные перевозки, рассказывает Евгения Лазарева.

“Если раньше большинство грузов и пассажиров перемещались одним видом транспорта, то сегодня все чаще применяется гибридная система. Совместная работа железнодорожного, автомобильного и речного транспорта позволяет оптимизировать логистические цепочки. Например, грузы из портов Дальнего Востока доставляются по железной дороге до Екатеринбурга, а затем распределяются автотранспортом по регионам Урала и Сибири”, — поясняет Евгения Лазарева.

Специалисты анализируют возможные маршруты и выбирают наиболее выгодное и удобное сочетание видов транспорта. В результате развитие мультимодальных перевозок приносит региону значительные экономические выгоды: оптимизация сроков доставки, снижение транспортных расходов для бизнеса, увеличение транзитного потенциала региона.

Напомним, в Свердловской области реализуется логистический проект «Сухой порт». Один из его ключевых компонентов — меридиональный транспортный коридор «Екатеринбург — арктические порты Ямала» — потенциально откроет новые логистические возможности для предприятий минимум из 11 российских регионов. На сегодняшний день в рамках проекта «Сухой порт» уже функционируют несколько крупных транспортно-логистических центров (ТЛЦ), в их числе «Екатеринбург-Товарный», контейнерный терминал «СиАйТи», а также флагманский объект проекта — ТЛЦ «Уральский». Благодаря внедрению проекта власти Свердловской области намерены увеличить грузооборот логистических центров региона в 3,5 раза к 2035 году, составив 35 млн тонн.

дальнобойщики(2018)|Фото: Накануне.RU

Еще одним важным аспектом для развития грузоперевозок Евгения Лазарева называет цифровую трансформацию отрасли. Внедрение системы “умных” терминалов, автоматизация процессов погрузки-разгрузки и использование цифровых технологий для отслеживания грузов позволяют существенно повысить эффективность перевозок. Например, «Авито Услуги» внедряют новые инструменты, которые оптимизируют процесс взаимодействия между заказчиками и исполнителями в сфере транспортных услуг.

В 2025 году на платформе появились дополнительные фильтры, которые делают поиск перевозчиков более удобным. Пользователи могут быстро находить подходящих исполнителей, указывая маршрут, тип груза и формат задачи — будь то грузоперевозка, переезд или иная услуга. Инструмент ориентирован как на бизнес, так и на частных лиц, которым важно оперативно и точно подобрать перевозчика.

В настоящее время проходит тестирование калькулятор цен — инструмент, который поможет пользователям заранее оценить примерную стоимость перевозки с учетом маршрута, параметров груза и срочности. Это решение способствует упрощению планирования и повышает прозрачность ценообразования как для заказчиков, так и для исполнителей.

(2024)|Фото: avito.ru / скрин

В Екатеринбурге 4 июня пройдет конференция Авито Услуг, где подробнее эксперты встретятся с представителями бизнеса, обсудят актуальные тренды, современные инструменты и будущее рынка.

Теги: логистика, сухой порт, грузоперевозки, авито услуги, цифровая платформа


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