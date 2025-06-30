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Происшествия Тюменская область Мурманская область
Фото: Накануне.RU

Тюменская и Мурманская области укрепили сотрудничество

Тюменская область и Мурманский регион объединили усилия для развития туризма. В Тюмени сегодня представили туристические и инвестиционные проекты Мончегорска, одного из опорных центров Арктической зоны России, активно развивающего инфраструктуру и открытого к межрегиональному партнерству.

Мероприятие прошло в виде деловой сессии и стало площадкой для общения предпринимателей и туристической отрасли Тюменской и Мурманской областей. В числе участников — региональное отделение Торгово-промышленной палаты, Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области", а также туроператоры и представители бизнеса. Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова отметила, что у региона уже есть успешные кейсы с Татарстаном, Москвой, регионами Уральского федерального округа.

"С Мурманской областью мы подписали соглашение в прошлом году, и сейчас важно наполнить его конкретными проектами. Наши предприниматели активно работают по всей стране, и Арктика с ее природным потенциалом — логичное следующее направление. Уже в этом году туроператоры Тюменской области отправятся на фестиваль "Имандра", а затем мы будем рады принять коллег у себя", - сказала Трофимова.

Заместитель директора Агентства развития Мончегорска Александр Елисеев считает, что туризм стал важной точкой роста, но мы остро нуждаемся в профессиональных компетенциях.

"Именно поэтому мы обращаемся к таким регионам, как Тюменская область: здесь есть сильное предпринимательское сообщество и готовые решения. Мы представили тюменским компаниям инвестиционные лоты, сформированные с учетом инфраструктуры, интересов туристов и рыночных возможностей. Надеемся, что профессионалы из Тюмени помогут реализовать проекты нового уровня", - сказал Елисеев.

Участники обсудили перспективы событийного маркетинга, работу с туристическими маршрутами, а также опыт Тюменской области в продвижении бренда территории. Презентация завершилась приглашением тюменских предпринимателей и туроператоров принять участие в ежегодном инвестиционном туре, который пройдет в Мончегорске в сентябре, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Теги: Тюменская область, Мурманская область, сотрудничество


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