Бобров назвал "извращенными фантазиями" историю о пропускающих сортировку мусоровозах

Бизнесмен Алексей Бобров прокомментировал историю про мусоровозы, которые пропускают сортировку и все везут сразу на полигон.

Ранее общественники заподозрили, что мусоросортировочный комплекс, запущенный неделю назад в промышленную эксплуатацию в Нижнем Тагиле, не осуществляет свою основную функцию. Общественное движение "Тагил за перемены" опубликовало видео, на которых видно, как мусоровоз, минуя завод, сразу едет на полигон, куда сбрасывает отходы.

"Разруха начинается в головах. Это всего лишь забор, на котором кем-то что-то написано. Известно, кто платит этим общественникам. Если бы хотя бы был намек на это, вся правоохранительная система уже давно это бы вскрыла. Каждая машина оснащена навигацией, четко видно, сколько мусора она принимает, отслеживает ее передвижение, и количество мусора постоянно подтверждает весовая проверка. Система настолько автоматизирована объективным контролем, что пропускать сортировку просто физически нереально. Все остальное это извращенные фантазии. Надежда (заказчиков – прим. ред.) на людей, которые подвержены конспирологическим теориям и заговорам", - отметил Бобров.

Сейчас на севере работает два завода, которые сортируют 100% поступающего мусора. В зависимости от морфологии субъекта и сезонности, на вторичную переработку поступает 70-80%.