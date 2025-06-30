В России ущерб при госзакупках медицинских перчаток мог составить 1,4 млрд рублей

В России организованная группа бизнесменов наживалась на государственных закупках, ориентированных на импортозамещение.

По данным международной ассоциации "Антиконтрафакт", в течение четырех лет они выдавали китайские медицинские перчатки за произведенные в РФ. Производства этих медицинских изделий в стране не было, перчатки переупаковывали и выдавали за отечественные. Ущерб для бюджета мог составить 1,4 млрд руб. По одному из эпизодов закупок заведено уголовное дело.

Как заявил руководитель Центра защиты правообладателей "Антиконтрафакта" Александр Носенко, с 2022 года фальсифицированные медицинские перчатки из Азии заполнили рынок под видом российских. Около 90% всех российских медицинских смотровых перчаток из реестра отечественной промышленной продукции — не российского происхождения. Они не отвечают критериям, установленным постановлением кабмина РФ о подтверждении производства российской промышленной продукции. Речь идет о прочности и стерильности.

Носенко указал, что они опасны для жизни и здоровья врачей, поскольку не защищают от заражения при контакте с инфицированными пациентами. Росздравнадзор неоднократно изымал китайскую подделку из оборота, а УФАС вносил продавцов в Реестр недобросовестных поставщиков. Несмотря на это, китайские перчатки продолжают продавать в России, сообщают "Известия".