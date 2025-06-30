В Пермском крае ведется проверка после массового отравления в клубе

В Пермском крае прокуратура начала проверку после массового отравления в одном из развлекательных заведений столицы региона.

Ведомство сообщило в Telegram, что с 25 июня зарегистрированы случаи обращения в больницы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. Прокуратура указала, что контролирует установление обстоятельств и причин отравления посетителей развлекательного заведения. Ведомство ожидает результаты эпидемиологического расследования.

Ранее СМИ сообщили, что более 30 человек отравились в Перми после похода в клуб. Это выпускники, родители и учителя. Они пожаловались на признаки пищевого отравления после выпускного вечера в White Hall. Некоторые проходят лечение в инфекционном отделении.

Ранее свердловские дети массово отравились в поезде в Анапу.