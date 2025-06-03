В ООН прокомментировали теракты ВСУ на российской железной дороге

ООН скорбит в связи гибелью "всех гражданских" в конфликте РФ и Украины, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя генсека Всемирной организации Стефана Дюжаррико. Он прокомментировал теракты Киева на железнодорожной инфраструктуре в приграничье РФ.

"Мы скорбим о гибели всех гражданских лиц в этом конфликте", – сказал Дюжаррик в ответ на вопрос о том, осуждает ли генсек ООН Антониу Гутерреш соответствующие теракты Киева.

В ночь на 1 июня в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. Причиной обрушения стал подрыв опор моста. По словам жителя поселка Выгоничи, в момент ЧП было слышно два громких звука, похожих на взрывы.

ЧП в Брянской области по числу жертв и пострадавших на железной дороге стало одним из самых серьезных в современной России. По последним данным, до 104 человек выросло число пострадавших. Среди раненых – четверо детей, включая младенца, который в тяжелом состоянии перевезен в столичную клинику доктора Рошаля. Погибли семь человек, в том числе машинист и двое детей.