Следствие квалифицировало как теракты подрывы мостов в Брянской и Курской областях

Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты (ст. 205 УК РФ), сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Террористы, действовавшие по указанию киевского режима, с максимальной точностью спланировали все так, чтобы под их удары попали сотни мирных граждан. В результате террористических актов семь человек погибли, медицинская помощь оказывается 113 пострадавшим, среди которых есть дети.

Проведены первоначальные следственные действия, в ходе которых изъяты части взрывных устройств, а также иные вещественные доказательства. Допрошены свидетели, потерпевшие, сотрудники компании РЖД.

При оперативном сопровождении ФСБ и МВД России будут установлены и привлечены к уголовной ответственности организаторы и исполнители этих бесчеловечных преступлений.