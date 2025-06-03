ФСБ сообщила о задержании крымчанина, собравшего бомбу по заданию СБУ

ФСБ сообщила о задержании жителя Феодосии – его подозревают в изготовлении самодельного взрывного устройства по заданию СБУ.

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что подозреваемый забрал из двух тайников в Крыму заранее приготовленные компоненты и, получив по видеосвязи инструкции от СБУ, собрал устройство. В составе устройства было бризантное взрывчатое вещество массой более 1,2 кг.

Сообщается, что мужчина заложил готовое устройство в тайник в Балаклавском районе Севастополя.

Крымчанин стал фигурантом дела о госизмене и незаконном обороте взрывчатых веществ.