ФСБ сообщила о задержании крымчанина, собравшего бомбу по заданию СБУ
ФСБ сообщила о задержании жителя Феодосии – его подозревают в изготовлении самодельного взрывного устройства по заданию СБУ.
В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что подозреваемый забрал из двух тайников в Крыму заранее приготовленные компоненты и, получив по видеосвязи инструкции от СБУ, собрал устройство. В составе устройства было бризантное взрывчатое вещество массой более 1,2 кг.
Сообщается, что мужчина заложил готовое устройство в тайник в Балаклавском районе Севастополя.
Крымчанин стал фигурантом дела о госизмене и незаконном обороте взрывчатых веществ.