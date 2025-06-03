Многодетную мать из Нижнего Тагила посадили за попытку убить новорожденного сына

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор местной жительнице 1989 г.р., пытавшейся убить своего новорожденного сына.

Напомним, инцидент произошел 4 марта текущего года. В ту ночь осужденная самостоятельно дома родила жизнеспособного мальчика. Оказалось, что никто из близких не знал о беременности, женщина также не обращалась за помощью к медикам и не вызывала "скорую". После родов осужденная завернула ребенка в одеяло и вынесла на улицу, где положила на скамейку близи подъезда многоквартирного дома.

К счастью, около 7 утра из подъезда вышел сосед, который отправлялся на работу, - он и обнаружил живого новорожденного, после чего сообщил об этом в полицию и "скорую".

Личность матери удалось установить благодаря ДНК-экспертизе. Выяснилось, что она уже является матерью шестерых детей, но была лишена родительских прав.

Суд признал свердловчанку виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка" и назначил наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора, взыскав с осужденной в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 750 тыс. рублей.

Сейчас осужденная находится на лечении в больнице из-за осложнений после родов.