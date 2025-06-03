В России при покупках можно будет подтвердить возраст по биометрии

В России может быть введен сервис проверки возраста по биометрии – вместо традиционного "можно ваш паспорт", об этом сообщил вице-премьер российского правительства Дмитрий Григоренко. По его словам, использование биометрии будет добровольным.

По словам вице-премьера, в ближайшие месяцы сервис появится в вендинговых автоматах, его можно будет использовать при покупке энергетических напитков (их нельзя продавать лицам младше 18 лет). "Для соблюдения этого требования необходим надежный механизм возрастной верификации, исключающий покупку энергетиков детьми и подростками. Таким решением станет биометрическая идентификация", - цитирует Григоренко "Интерфакс".

Также сервис планируется сделать доступным на кассах самообслуживания.